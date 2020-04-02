張根錫母親逃稅數十億被起訴 張根錫回應：「非常失望，將成立獨立公司」

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昨日首爾最後那個樣地方檢察院宣佈對張根錫母親全某進行不拘留起訴，懷疑她多次逃稅，總金額高達數十億韓元！

全某是張根錫所屬社Tree J Company的代表，此前就有多次逃稅行為。 2012年把在日本獲得的數十億收入通過香港帳戶提款的過程中跳過了申報環節，逃稅10億元，因而被起訴。 2014年，又被懷疑通過香港帳戶轉移在日所得收入數億元。 檢方懷疑全某通過避稅港進行境外逃稅。

今日，張根錫經紀人發聲明做出回應：「對於和母親香港的一連串稅務調查表示深深的遺憾和歉意。 目前張根錫作為社會服務要員服替代役，很抱歉因為這樣的事打擾大家。 」

「Tree J Company由張根錫母親擔任公司代表並全權負責經營實權和資金運用。 張根錫只專注於本職，未曾被透露知母親使用資金的狀況，對相關事實毫不知情...... 張根錫本人誠實履行納稅義務，從未插手公司稅務，相關責任完全在於當事人即母親。 」

聲明還透露張根錫將成立獨立公司：「張根錫通過公司之前的稅務問題已經痛感家族經營的嚴重問題，在入伍同時已決定獨立，因此已經結束與Tree J Company合作的一切業務關係，準備與擔任經紀人的我（金炳建 理事）一起建立新公司，退伍之後便通過新公司與大家見面。 」

「張根錫因為這次母親的事受到極大衝擊，心情慘澹。 對於母親在公司業務上展現出的面貌感到非常失望，因為對方隱瞞一切，失去了作為家人的信任。 張根錫將徹底追責，母親和Tree J Company須誠實面對此事的結果和責任。 」

（圖源：網路）

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