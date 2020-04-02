张根锡母亲逃税数十亿被起诉 张根锡回应：「非常失望，将成立独立公司」

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昨日首尔最后那个样地方检察院宣布对张根锡母亲全某进行不拘留起诉，怀疑她多次逃税，总金额高达数十亿韩元！

全某是张根锡所属社Tree J Company的代表，此前就有多次逃税行为。 2012年把在日本获得的数十亿收入通过香港帐户提款的过程中跳过了申报环节，逃税10亿元，因而被起诉。 2014年，又被怀疑通过香港帐户转移在日所得收入数亿元。 检方怀疑全某通过避税港进行境外逃税。

今日，张根锡经纪人发声明做出回应：「对於和母亲香港的一连串税务调查表示深深的遗憾和歉意。 目前张根锡作为社会服务要员服替代役，很抱歉因为这样的事打扰大家。 」

「Tree J Company由张根锡母亲担任公司代表并全权负责经营实权和资金运用。 张根锡只专注於本职，未曾被透露知母亲使用资金的状况，对相关事实毫不知情...... 张根锡本人诚实履行纳税义务，从未插手公司税务，相关责任完全在於当事人即母亲。 」

声明还透露张根锡将成立独立公司：「张根锡通过公司之前的税务问题已经痛感家族经营的严重问题，在入伍同时已决定独立，因此已经结束与Tree J Company合作的一切业务关系，准备与担任经纪人的我（金炳建 理事）一起建立新公司，退伍之后便通过新公司与大家见面。 」

「张根锡因为这次母亲的事受到极大冲击，心情惨澹。 对於母亲在公司业务上展现出的面貌感到非常失望，因为对方隐瞒一切，失去了作为家人的信任。 张根锡将彻底追责，母亲和Tree J Company须诚实面对此事的结果和责任。 」

（图源：网路）

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