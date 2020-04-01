演員男團 5urprise 徐康俊、孔明等人全員離開原經紀公司，目前已有一人簽約新公司
明星 2020年4月1日 星期三11:15 MiJimin
【演員特輯】大家知道這個「演員男團」5urprise 裡，有哪五位成員嗎～？點進文章了解一下吧！
Fantagio 經紀公司正式發表，旗下以演員組成的團體 5urprise 的五位成員徐康俊、孔明、姜泰伍、李泰煥、唯一等人合約到期，全部離開公司了。
在此前就有媒體報導關於成員們的去留，經紀公司皆表明合約未到期，不透露成員們的去向，如今確定一個不留，粉絲們也期待他們未來能走上花路，繼續在演藝圈裡發光發熱。
▼徐康俊目前正與朴敏英合作on檔韓劇《天氣好的話，我會去找你》，也是團體中知名度最高的成員。
▼孔明也一直出演熱門韓劇《河伯的新娘2017》、《卞赫的愛情》等作品，在最近期的《浪漫的體質》中人氣再提升，也是電影《雞不可失》的主演之一。目前已確定和 Saram 娛樂簽訂專屬合約，跟趙震雄、李荷妮、李帝勳等人同門。
▼姜泰伍在《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》飾演男二車律武吸引大票粉絲，在《Running Man》擔任嘉賓時也以搞笑舞蹈獲得劉在錫讚賞。
▼李泰煥在《W－兩個世界》提高認知度後，接連出演《金秘書為何那樣》、《爸爸，我來伺候你》、《我的黃金光輝人生》、《Touch》等作品，迷你劇與日日劇都涉獵，認知度也相當高。
▼唯一則轉向音樂劇等舞台劇的演員活動，身為大哥與成員們保持著聯繫。
▼回顧一下青澀時期，2013年的《Hey U Come On》－出道作品《放學福不福》OST：
▼2014年的歌曲《From my heart》：
（圖：官方）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論