演员男团 5urprise 徐康俊、孔明等人全员离开原经纪公司，目前已有一人签约新公司
明星 2020年4月1日 星期三11:15 MiJimin
【演员特辑】大家知道这个「演员男团」5urprise 里，有哪五位成员吗～？点进文章了解一下吧！
Fantagio 经纪公司正式发表，旗下以演员组成的团体 5urprise 的五位成员徐康俊、孔明、姜泰伍、李泰焕、唯一等人合约到期，全部离开公司了。
在此前就有媒体报导关於成员们的去留，经纪公司皆表明合约未到期，不透露成员们的去向，如今确定一个不留，粉丝们也期待他们未来能走上花路，继续在演艺圈里发光发热。
▼徐康俊目前正与朴敏英合作on档韩剧《天气好的话，我会去找你》，也是团体中知名度最高的成员。
▼孔明也一直出演热门韩剧《河伯的新娘2017》、《卞赫的爱情》等作品，在最近期的《浪漫的体质》中人气再提升，也是电影《鸡不可失》的主演之一。目前已确定和 Saram 娱乐签订专属合约，跟赵震雄、李荷妮、李帝勋等人同门。
▼姜泰伍在《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》饰演男二车律武吸引大票粉丝，在《Running Man》担任嘉宾时也以搞笑舞蹈获得刘在锡赞赏。
▼李泰焕在《W－两个世界》提高认知度后，接连出演《金秘书为何那样》、《爸爸，我来伺候你》、《我的黄金光辉人生》、《Touch》等作品，迷你剧与日日剧都涉猎，认知度也相当高。
▼唯一则转向音乐剧等舞台剧的演员活动，身为大哥与成员们保持著联系。
▼回顾一下青涩时期，2013年的《Hey U Come On》－出道作品《放学福不福》OST：
▼2014年的歌曲《From my heart》：
（图：官方）
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