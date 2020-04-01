BIG HIT娛樂2019年營業利潤創公司史上最高紀錄 同比增加24%！

根據BIG HIT娛樂公司昨日發佈的2019年檢查報告書，去年的銷售額和營業利潤分別達到5872億和987億韓元，分別比前一年增加95%和24%，達到公司創立以來的最高值。
BIG HIT娛樂在2019年賣出防彈少年團專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》372萬張（以2019年GAON統計為準），加上TXT的專輯，總專輯銷量達到600萬張。 BIT HIT去年在各個事業部門下設分社，在每個領域都設立了專業的法人體系，其中在平臺部門獲得了較高的成長率，也大幅提高了銷售比重。 以地區來看，北美市場在銷售規模和成長率方面做出了最大貢獻。
BIG HIT人士表示:」2019年在推進多label體系構建等企業結構的同時，實現了爆發式的銷售額增長，並維持了較高的成長率。 防彈少年團創下了國內藝人從沒有過的成績，TXT和GFRIEND持續成長，同時確保了強有力的練習生流水線，藝人IP的擴張與已經通過專業法人體系得以擴張的各種事業模型獲得結合，令人期待進一步的成長。 」
（圖源：BIG HIT）
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