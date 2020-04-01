BIG HIT娱乐2019年营业利润创公司史上最高纪录 同比增加24%！
KPOP 2020年4月1日 星期三08:00 Sani
根据BIG HIT娱乐公司昨日发布的2019年检查报告书，去年的销售额和营业利润分别达到5872亿和987亿韩元，分别比前一年增加95%和24%，达到公司创立以来的最高值。
BIG HIT娱乐在2019年卖出防弹少年团专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》372万张（以2019年GAON统计为准），加上TXT的专辑，总专辑销量达到600万张。 BIT HIT去年在各个事业部门下设分社，在每个领域都设立了专业的法人体系，其中在平台部门获得了较高的成长率，也大幅提高了销售比重。 以地区来看，北美市场在销售规模和成长率方面做出了最大贡献。
BIG HIT人士表示:」2019年在推进多label体系构建等企业结构的同时，实现了爆发式的销售额增长，并维持了较高的成长率。 防弹少年团创下了国内艺人从没有过的成绩，TXT和GFRIEND持续成长，同时确保了强有力的练习生流水线，艺人IP的扩张与已经通过专业法人体系得以扩张的各种事业模型获得结合，令人期待进一步的成长。 」
（图源：BIG HIT）
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