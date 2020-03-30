五月喜劇就要看這部！車太鉉帶領黃金團隊主演OCN新劇《法外搜查》新預告爆笑公開！

【新預告+人物劇照/海報】光看預告就覺得這群人太鬧了～！XD 由車太鉉、李善彬、鄭尚勳、尹敬浩、池承炫等人主演，最搞笑的犯罪調查動作劇，將在五月登場！（笑死人不償命）
OCN 定檔於五月推出的新劇《法外搜查》（번외수사）再度公開了全新預告，不只是營造了爆笑的氛圍，每一位主演都有獨特的性格和職業，展現團隊最佳的化學反應～。
《法外搜查》是一部犯罪動作搜查喜劇，講述5個來自不同職業的人聚在一起合作，痛快且溫暖地處理未解決案件的故事。
▼最新預告，由「愛闖禍的刑警」車太鉉和「熱血賣命的記者」李善彬領銜主演，為了抓到犯人，為了獨家，拼命向前衝吧！
▼車太鉉／飾演一旦看準了壞人就絕對把他抓進監獄的重案組刑警－陳江浩。
▼李善彬／飾演滿懷熱情但苦於收視率不振的調查報導組製作人（PD）－姜武英。
▼鄭尚勳／飾演原本是國科搜精英解剖檢察官的葬禮禮儀師－李磐石。
▼尹敬浩／飾演隱藏黑道過往，經營著酒吧的傳說級核爆社長－鄭泰迪（Teddy）。
《法外搜查》由電影《我身體裡的那個傢伙》姜孝鎮導演，與《失蹤的黑色M》李侑真編劇合作，預計在5月23日晚間22:50首播。
▼大家一起唱起了車太鉉的歌《I Love You》～一起埋伏抓犯人～XDDD
▼他們真的有唱完整首…XDD 邊玩邊拍戲的氛圍：（犯人有點可憐…XD）
▼首波概念預告：
（圖：OCN官方劇照）
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