五月喜剧就要看这部！车太铉带领黄金团队主演OCN新剧《法外搜查》新预告爆笑公开！

【新预告+人物剧照/海报】光看预告就觉得这群人太闹了～！XD 由车太铉、李善彬、郑尚勋、尹敬浩、池承炫等人主演，最搞笑的犯罪调查动作剧，将在五月登场！（笑死人不偿命）
OCN 定档於五月推出的新剧《法外搜查》（번외수사）再度公开了全新预告，不只是营造了爆笑的氛围，每一位主演都有独特的性格和职业，展现团队最佳的化学反应～。
《法外搜查》是一部犯罪动作搜查喜剧，讲述5个来自不同职业的人聚在一起合作，痛快且温暖地处理未解决案件的故事。
▼最新预告，由「爱闯祸的刑警」车太铉和「热血卖命的记者」李善彬领衔主演，为了抓到犯人，为了独家，拼命向前冲吧！
▼车太铉／饰演一旦看准了坏人就绝对把他抓进监狱的重案组刑警－陈江浩。
▼李善彬／饰演满怀热情但苦於收视率不振的调查报导组制作人（PD）－姜武英。
▼郑尚勋／饰演原本是国科搜精英解剖检察官的葬礼礼仪师－李磐石。
▼尹敬浩／饰演隐藏黑道过往，经营著酒吧的传说级核爆社长－郑泰迪（Teddy）。
《法外搜查》由电影《我身体里的那个家伙》姜孝镇导演，与《失踪的黑色M》李侑真编剧合作，预计在5月23日晚间22:50首播。
▼大家一起唱起了车太铉的歌《I Love You》～一起埋伏抓犯人～XDDD
▼他们真的有唱完整首…XDD 边玩边拍戏的氛围：（犯人有点可怜…XD）
▼首波概念预告：
（图：OCN官方剧照）
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