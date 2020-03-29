「看到他，我的心1秒便融化了！」丁海寅5個令人難以抵擋的表情

「我會繼續愛下去的～」每當看到丁海寅的演出，小編都不禁說出這句說話。
粉絲不用等了！這個星期丁海寅攜韓劇《一半的一半》回歸螢幕，在劇中丁海寅是一位人工智能工程師，保持一貫情深和單純的形象，而且今次他竟然有一個單戀了10年的對象(這麼帥甚麼可能！)，幸好後來遇到古典音樂錄音師蔡秀彬，之後怎麼發展就讓你們自己看嚕～
現在就先看看下面丁海寅的表情包止癮吧～只是在首2集裡，他的表情已經足夠讓大家一邊看一邊尖叫了！
1)＃微笑
不得不提丁海寅的招牌笑容，看過的都會被迷倒，有些人還說他的笑容很像「小奶狗」，你們覺得呢？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2)＃深情
從兒時相識，到一起上高中，丁海寅對單戀了10年的智秀仍念念不忘，可算是一個超級情深的小子～
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3)＃發呆
丁海寅帥的程度，即使甚麼表情都沒有，只是呆呆的待著，仍然很吸睛，就讓大家多看幾眼就好了！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
4)＃認真
正所謂「認真的男人最吸引」，丁海寅無論是拍攝或是對稿，每個過程都是相當認真，難怪這樣的他左看右看，上看下看都是完美的。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
5)＃傷感
相隔多年，丁海寅暗戀的智秀因不能見對方而逃跑，丁海寅又怎可能不傷心，究竟他們之間發生了甚麼事呢？
還不夠嗎？小編還為大家準備了這個影片唷～
不得不提，丁海寅首次攜劇集登陸黃Viu，香港的朋友若想一睹他的魅力，如何俘虜大家的心，只要到黃Viu煲劇平台，就可以免費觀看《一半的一半》喔！
專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們