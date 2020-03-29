「看到他，我的心1秒便融化了！」丁海寅5个令人难以抵挡的表情

「我会继续爱下去的～」每当看到丁海寅的演出，小编都不禁说出这句说话。
粉丝不用等了！这个星期丁海寅携韩剧《一半的一半》回归萤幕，在剧中丁海寅是一位人工智能工程师，保持一贯情深和单纯的形象，而且今次他竟然有一个单恋了10年的对象(这么帅甚么可能！)，幸好后来遇到古典音乐录音师蔡秀彬，之后怎么发展就让你们自己看噜～
现在就先看看下面丁海寅的表情包止瘾吧～只是在首2集里，他的表情已经足够让大家一边看一边尖叫了！
1)＃微笑
不得不提丁海寅的招牌笑容，看过的都会被迷倒，有些人还说他的笑容很像「小奶狗」，你们觉得呢？
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2)＃深情
从儿时相识，到一起上高中，丁海寅对单恋了10年的智秀仍念念不忘，可算是一个超级情深的小子～
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3)＃发呆
丁海寅帅的程度，即使甚么表情都没有，只是呆呆的待著，仍然很吸睛，就让大家多看几眼就好了！
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4)＃认真
正所谓「认真的男人最吸引」，丁海寅无论是拍摄或是对稿，每个过程都是相当认真，难怪这样的他左看右看，上看下看都是完美的。
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5)＃伤感
相隔多年，丁海寅暗恋的智秀因不能见对方而逃跑，丁海寅又怎可能不伤心，究竟他们之间发生了甚么事呢？
还不够吗？小编还为大家准备了这个影片唷～
不得不提，丁海寅首次携剧集登陆黄Viu，香港的朋友若想一睹他的魅力，如何俘虏大家的心，只要到黄Viu煲剧平台，就可以免费观看《一半的一半》喔！
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