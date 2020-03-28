文青、治癒系必看新劇！丁海寅《一半的一半》vs徐康俊《天氣好的話，我會去找你》

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【無雷觀後感推薦】這兩部劇都很適合放鬆心情，思考人生的時候看，有正在追的人嗎～？尤其是主角們的獨白、台詞、畫風都非常吸引人，很想分享給大家。

剛在3月23日首播的《一半的一半》講述人工智能設計師（丁海寅 飾）和古典音樂錄音師（蔡秀彬 飾）相遇後，獨自一人究竟該如何去愛、克服困難的愛情故事。



▼劇中丁海寅將自己的聲音，輸入到了自己開發的系統中，一個擁有自己的記憶，和自己對答如流的人工智能語音系統，小編個人也很想擁有一個這樣的機器啊～！放上自己喜歡的聲音，大家會想要誰的呢？



而與蔡秀彬相遇後，丁海寅委託她和自己的初戀女子金智秀聯繫，錄製她的聲音，回憶著過往，伴隨著古典樂讓這部劇的氛圍更加唯美，兩人未來的 CP 感也很令人期待。



此外，《Voice》的女主角李荷娜這次也有出演，她在劇中居然要叫丁海寅「叔叔」！？在這齣劇裡也是比較活潑話多的開朗性格，可以欣賞到她不一樣的演技。



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▼另一部《天氣好的話，我會去找你》目前已播出 8 集，講述對首爾感到疲憊而回到鄉郊北峴里生活的海媛（朴敏英 飾）和經營獨立書店的恩燮（徐康俊 飾）之間，治癒及溫暖人心的愛情故事。



喜歡兩位主角的朋友，追這部絕對不會吃虧，在現今社會如此繁忙快速的步調中，回歸鄉村生活的慢步調，一邊看劇就能一邊洗滌心靈，徹底放鬆，還可能會因為劇中角色的心情而產生共鳴。



朴敏英到徐康俊的書店打工，在一步步的接觸相處下，一點一點地感受到徐康俊的溫暖，漸漸地產生好感。



特別的是...《天氣》裡徐康俊的書店有個讀書會，邀請朴敏英一同參加，在大家分享故事與詩集的同時，觀眾也能反思人生，你甚至可以什麼都不想，僅僅是欣賞配樂也能度過美好的時光。



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兩組 CP 感都相當不錯，是偏向慢步調的，配樂更是足以撫慰心靈，若想暫時忘卻生活中的煩惱，或者是從電視劇中感受人生百態，這兩部劇都很推薦大家可以追追看喔！

（圖：黃Viu煲劇平台）

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