文青、治愈系必看新剧！丁海寅《一半的一半》vs徐康俊《天气好的话，我会去找你》

【无雷观后感推荐】这两部剧都很适合放松心情，思考人生的时候看，有正在追的人吗～？尤其是主角们的独白、台词、画风都非常吸引人，很想分享给大家。
刚在3月23日首播的《一半的一半》讲述人工智能设计师（丁海寅 饰）和古典音乐录音师（蔡秀彬 饰）相遇后，独自一人究竟该如何去爱、克服困难的爱情故事。
▼剧中丁海寅将自己的声音，输入到了自己开发的系统中，一个拥有自己的记忆，和自己对答如流的人工智能语音系统，小编个人也很想拥有一个这样的机器啊～！放上自己喜欢的声音，大家会想要谁的呢？
而与蔡秀彬相遇后，丁海寅委托她和自己的初恋女子金智秀联系，录制她的声音，回忆著过往，伴随著古典乐让这部剧的氛围更加唯美，两人未来的 CP 感也很令人期待。
此外，《Voice》的女主角李荷娜这次也有出演，她在剧中居然要叫丁海寅「叔叔」！？在这出剧里也是比较活泼话多的开朗性格，可以欣赏到她不一样的演技。
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▼另一部《天气好的话，我会去找你》目前已播出 8 集，讲述对首尔感到疲惫而回到乡郊北岘里生活的海媛（朴敏英 饰）和经营独立书店的恩燮（徐康俊 饰）之间，治愈及温暖人心的爱情故事。
喜欢两位主角的朋友，追这部绝对不会吃亏，在现今社会如此繁忙快速的步调中，回归乡村生活的慢步调，一边看剧就能一边洗涤心灵，彻底放松，还可能会因为剧中角色的心情而产生共鸣。
朴敏英到徐康俊的书店打工，在一步步的接触相处下，一点一点地感受到徐康俊的温暖，渐渐地产生好感。
特别的是...《天气》里徐康俊的书店有个读书会，邀请朴敏英一同参加，在大家分享故事与诗集的同时，观众也能反思人生，你甚至可以什么都不想，仅仅是欣赏配乐也能度过美好的时光。
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两组 CP 感都相当不错，是偏向慢步调的，配乐更是足以抚慰心灵，若想暂时忘却生活中的烦恼，或者是从电视剧中感受人生百态，这两部剧都很推荐大家可以追追看喔！
（图：黄Viu煲剧平台）
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