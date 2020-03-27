東方神起瑜滷允浩，一個被歌唱事業「耽誤」的發明家：這項專利超適合現在！

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對工作和生活都充滿熱情，有著「鄭能量」之稱的東方神起成員瑜鹵允浩竟然是隱藏在娛樂圈裡的發明家。

瑜鹵允浩以前也在節目中透露過自己是持有專利發明證書的人，但比起他的音樂作品，專利發明似乎並沒有引起太多的關注。 然而瑜鹵允浩的發明因和最近蔓延的新冠有關，迅速成為焦點。 他發明的就是口罩。



瑜鹵允浩的專利是在嘴巴部位裝有「開口」零件的口罩，這不是呼吸閥，而是「蓋子」一樣的裝置，可隨意打開合上。 不少網友表示，這款口罩太適合現在了，吃東西、喝奶茶時就打開蓋子，吃完再蓋上。根據韓國國家專利廳官網顯示，該款口罩屬於未生口罩與睡眠用眼帶一類的工作用身體保護器。



其實，瑜鹵允浩還是個在中國知網（面向海內外讀者提供中國學術文獻、外文文獻、學位論文、報紙、會議、年鑒、工具書等各類資源統一檢索、統一導航、線上閱讀和下載服務）有姓名的專利權人，此前他發明的「雙重結構杯」已在中國國家知識產權局備案。



得知這一消息的網友和粉絲們紛紛評論：「一位被演藝事業耽誤的發明家」、「鄭能量還有什麼不會的」、「工作這麼忙還能抽出時間搞發明，真的是太帥了」等。

「圖：中國知網截圖、PANN」

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