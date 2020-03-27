东方神起瑜卤允浩，一个被歌唱事业「耽误」的发明家：这项专利超适合现在！

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对工作和生活都充满热情，有著「郑能量」之称的东方神起成员瑜卤允浩竟然是隐藏在娱乐圈里的发明家。

瑜卤允浩以前也在节目中透露过自己是持有专利发明证书的人，但比起他的音乐作品，专利发明似乎并没有引起太多的关注。 然而瑜卤允浩的发明因和最近蔓延的新冠有关，迅速成为焦点。 他发明的就是口罩。



瑜卤允浩的专利是在嘴巴部位装有「开口」零件的口罩，这不是呼吸阀，而是「盖子」一样的装置，可随意打开合上。 不少网友表示，这款口罩太适合现在了，吃东西、喝奶茶时就打开盖子，吃完再盖上。根据韩国国家专利厅官网显示，该款口罩属於未生口罩与睡眠用眼带一类的工作用身体保护器。



其实，瑜卤允浩还是个在中国知网（面向海内外读者提供中国学术文献、外文文献、学位论文、报纸、会议、年鉴、工具书等各类资源统一检索、统一导航、线上阅读和下载服务）有姓名的专利权人，此前他发明的「双重结构杯」已在中国国家知识产权局备案。



得知这一消息的网友和粉丝们纷纷评论：「一位被演艺事业耽误的发明家」、「郑能量还有什么不会的」、「工作这么忙还能抽出时间搞发明，真的是太帅了」等。

「图：中国知网截图、PANN」

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