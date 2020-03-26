朴海鎮下一部新劇來啦！《上司實習生》公開人物劇照，這次是職場人復仇喜劇～
韓劇 2020年3月26日 星期四12:30 MiJimin
有這樣的帥哥在工作職場上，天天上班都有動力啦！
今早最新消息，MBC 全新水木劇《上司實習生》（꼰대인턴／另譯：老伯實習生）公開了男主角朴海鎮的人物劇照，全新的清爽造型引起了粉絲們的注意。
《上司實習生》講述的是好不容易進入公司的職員，因為最糟糕的部長而差點被迫離職，卻最終讓原來的上司成為自己的部下的痛快復仇喜劇，這種「逆轉甲乙關係」的職場劇也讓人非常期待。
▼台詞排練照，由朴海鎮、金應洙、韓智恩主演
朴海鎮飾演原本是市場組實習生－賈烈燦，在進入公司後，就遇見了頑固的老頭子上司而過得十分辛苦，但仍咬牙拼命工作、展現驚人的企劃能力，最後一路爬上在公司中實際掌權的行銷經營組長之位。
劇照中的溫柔微笑也讓人更加期待他這次飾演的角色，究竟會展示什麼樣的個人魅力呢？
新劇《上司實習生》由《Kill It》的南成宇導演和申素拉編劇合作，預計在五月份播出，接檔《那個男人的記憶法》。
（圖：官方劇照）
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