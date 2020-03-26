朴海镇下一部新剧来啦！《上司实习生》公开人物剧照，这次是职场人复仇喜剧～
韩剧 2020年3月26日 星期四12:30 MiJimin
有这样的帅哥在工作职场上，天天上班都有动力啦！
今早最新消息，MBC 全新水木剧《上司实习生》（꼰대인턴／另译：老伯实习生）公开了男主角朴海镇的人物剧照，全新的清爽造型引起了粉丝们的注意。
《上司实习生》讲述的是好不容易进入公司的职员，因为最糟糕的部长而差点被迫离职，却最终让原来的上司成为自己的部下的痛快复仇喜剧，这种「逆转甲乙关系」的职场剧也让人非常期待。
▼台词排练照，由朴海镇、金应洙、韩智恩主演
朴海镇饰演原本是市场组实习生－贾烈灿，在进入公司后，就遇见了顽固的老头子上司而过得十分辛苦，但仍咬牙拼命工作、展现惊人的企划能力，最后一路爬上在公司中实际掌权的行销经营组长之位。
剧照中的温柔微笑也让人更加期待他这次饰演的角色，究竟会展示什么样的个人魅力呢？
新剧《上司实习生》由《Kill It》的南成宇导演和申素拉编剧合作，预计在五月份播出，接档《那个男人的记忆法》。
（图：官方剧照）
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