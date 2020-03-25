安普賢試鏡《梨泰院CLASS》曾霸氣宣言：「不選我一定會後悔！ 」
明星 2020年3月25日 星期三13:00 Sani
事實證明，選擇安普賢來飾演張根元是個超級正確的決定啊！
JTBC 人氣電視劇《梨泰院CLASS》上周劇終，飾演反派張根元的演員安普賢展現出相當強的存在感，雖然在劇中很惹人討厭，但劇外的暖男模樣又讓不少人大呼心空~
近日安普賢接受採訪時透露了心情：「長達7個月的大長征結束了，現在還覺得很不真實、不捨得。 好像是第一次這樣受到關注。 真的非常感謝。 」
被問到對於漫畫原著有沒有負擔感時，安普賢透露稱：「第一次試鏡時我很有自信地說，如果不選我一定會後悔的。 」不過雖然一開始就講下豪言壯語，確定出演後還是感到不小的負擔：「但這是我非常想演的反派角色，比任何人都懇切，所以比想像得更加容易融入角色。 看到該被罵的場面確實被罵了，覺得這次形象轉變還是蠻成功的。 」
目前安普賢正在挑選下一部作品，他出演的MBC綜藝《我獨自生活》也將在本週五播出，超期待看到這一期啊！
（圖源：《梨泰院CLASS》劇照，安普賢IG）
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