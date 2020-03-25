安普贤试镜《梨泰院CLASS》曾霸气宣言：「不选我一定会后悔！ 」
明星 2020年3月25日 星期三13:00 Sani
事实证明，选择安普贤来饰演张根元是个超级正确的决定啊！
JTBC 人气电视剧《梨泰院CLASS》上周剧终，饰演反派张根元的演员安普贤展现出相当强的存在感，虽然在剧中很惹人讨厌，但剧外的暖男模样又让不少人大呼心空~
近日安普贤接受采访时透露了心情：「长达7个月的大长征结束了，现在还觉得很不真实、不舍得。 好像是第一次这样受到关注。 真的非常感谢。 」
被问到对於漫画原著有没有负担感时，安普贤透露称：「第一次试镜时我很有自信地说，如果不选我一定会后悔的。 」不过虽然一开始就讲下豪言壮语，确定出演后还是感到不小的负担：「但这是我非常想演的反派角色，比任何人都恳切，所以比想像得更加容易融入角色。 看到该被骂的场面确实被骂了，觉得这次形象转变还是蛮成功的。 」
目前安普贤正在挑选下一部作品，他出演的MBC综艺《我独自生活》也将在本周五播出，超期待看到这一期啊！
（图源：《梨泰院CLASS》剧照，安普贤IG）
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