IU曬新照到底錯在哪兒？被韓網友罵：非得在「N號房事件」之後公開這種照嗎？
明星 2020年3月25日 星期三08:45 Rui
IU曬新照卻被部分網友罵慘。
3月20日，IU通過自己的IG公開了為時尚雜誌《W Korea》拍攝的最新畫報，穿著綠色短袖上衣、紫色紗裙，手捧鬱金香的IU將少見的撞色風演繹出獨特的靈動神秘感，加上低馬尾，又營造出婉約氣息。
沒過多久之後IU又更新了兩張照片，身穿絲質藍色長裙的她蜷坐在沙發上，很像慵懶的貓咪。
放在以前，IU新照一出就會立刻引來大批讚美之聲，畢竟IU顏值夠能打。 然而這次留言中卻出現了不少批評聲，不少人指責在全國民都在為「N號房事件」操心的當下，IU竟然還有閒心思公開美照，毫無共情能力和同情心。部分網民的留言很是刺眼，他們表示：「看了N號房事件之後再看你的照片，感覺要吐了」、「你還真了不起」、「未成年女生們被當做性奴，成了犯罪對象，希望你們這些藝人搞清楚這類照對針對女性的犯罪影響力有多大」、「為什麼要在這個時候發這種照片」、「看來很快就會出現IU捐了多少錢的報導為她洗白了」等。
不少網民也為IU喊冤，表示：「照片明顯就是雜誌照啊，為什麼會有人聯想到那些犯罪照片」、「心裡骯髒的人看什麼都是骯髒的」等。
「圖：IU IG」
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