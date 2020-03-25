IU晒新照到底错在哪儿？被韩网友骂：非得在「N号房事件」之后公开这种照吗？
明星 2020年3月25日 星期三08:45 Rui
IU晒新照却被部分网友骂惨。
3月20日，IU通过自己的IG公开了为时尚杂志《W Korea》拍摄的最新画报，穿著绿色短袖上衣、紫色纱裙，手捧郁金香的IU将少见的撞色风演绎出独特的灵动神秘感，加上低马尾，又营造出婉约气息。
没过多久之后IU又更新了两张照片，身穿丝质蓝色长裙的她蜷坐在沙发上，很像慵懒的猫咪。
放在以前，IU新照一出就会立刻引来大批赞美之声，毕竟IU颜值够能打。 然而这次留言中却出现了不少批评声，不少人指责在全国民都在为「N号房事件」操心的当下，IU竟然还有闲心思公开美照，毫无共情能力和同情心。部分网民的留言很是刺眼，他们表示：「看了N号房事件之后再看你的照片，感觉要吐了」、「你还真了不起」、「未成年女生们被当做性奴，成了犯罪对象，希望你们这些艺人搞清楚这类照对针对女性的犯罪影响力有多大」、「为什么要在这个时候发这种照片」、「看来很快就会出现IU捐了多少钱的报导为她洗白了」等。
不少网民也为IU喊冤，表示：「照片明显就是杂志照啊，为什么会有人联想到那些犯罪照片」、「心里肮脏的人看什么都是肮脏的」等。
「图：IU IG」
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