韓劇《如實陳述》大結局收視率創新高破4%，大家是否還希望有第二季呢～？

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有追到《如實陳述》昨晚第16集大結局的讀者們，歡迎留下你的觀後感。小編個人是覺得收尾有些牽強，但這部劇仍舊值得一追，反轉跟爆點都很多，如果有第二季的話，秀英可以變成更帥氣的角色，張赫剪短頭髮那就完美了～。XD

OCN 犯罪調查動作劇《如實陳述》在昨晚正式迎來第 16 集大結局，開播第 1 集 AGB 全國收視率以 2.0% 開跑，最低是第 3 集的 1.6%，到最後大結局 4.4% 創自身新高收尾，首爾圈破 5%，算是不錯的成績了。



雖然對於大結局的收尾，每個人的看法不同，甚至可以說是許多網友覺得爛尾了，但基本上也是很氣編劇的安排，演員們的表現當然是可圈可點，張赫依舊帥氣沉穩，展現無人能敵的存在感，秀英的表現更是讓人驚豔，好幾幕感情的表現都能夠觸動人心，也有許多觀眾期待她的下一部作品。



劇情其實也給出許多反轉和發揮空間，緊張刺激的節奏，相當吸引人，總結來說，小編個人還是覺得很值得一追啦！



看到中間，真的對於人性的自私，與個人內心深處的恐懼，有了新的體悟～，不曉得大家是否會希望這齣劇有第二季呢～？留下你的觀後感吧！

（圖：官方劇照/VIU）

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