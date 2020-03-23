韩剧《如实陈述》大结局收视率创新高破4%，大家是否还希望有第二季呢～？
韩剧 2020年3月23日 星期一13:43 MiJimin
有追到《如实陈述》昨晚第16集大结局的读者们，欢迎留下你的观后感。小编个人是觉得收尾有些牵强，但这部剧仍旧值得一追，反转跟爆点都很多，如果有第二季的话，秀英可以变成更帅气的角色，张赫剪短头发那就完美了～。XD
OCN 犯罪调查动作剧《如实陈述》在昨晚正式迎来第 16 集大结局，开播第 1 集 AGB 全国收视率以 2.0% 开跑，最低是第 3 集的 1.6%，到最后大结局 4.4% 创自身新高收尾，首尔圈破 5%，算是不错的成绩了。
虽然对於大结局的收尾，每个人的看法不同，甚至可以说是许多网友觉得烂尾了，但基本上也是很气编剧的安排，演员们的表现当然是可圈可点，张赫依旧帅气沉稳，展现无人能敌的存在感，秀英的表现更是让人惊艳，好几幕感情的表现都能够触动人心，也有许多观众期待她的下一部作品。
剧情其实也给出许多反转和发挥空间，紧张刺激的节奏，相当吸引人，总结来说，小编个人还是觉得很值得一追啦！
看到中间，真的对於人性的自私，与个人内心深处的恐惧，有了新的体悟～，不晓得大家是否会希望这出剧有第二季呢～？留下你的观后感吧！
（图：官方剧照/VIU）
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留言/评论
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我也觉得收尾有点尴尬
很随便的feel
最后两集真的是勉强看完
我最不能理解的就是为什么不早点说那人是姜东值还让他杀害了杨警官？
我最喜欢的一句台词是：이 세상 천법 같은거 없어 다 사람 만드는 법이다
没有什么天谴，只有人类定下的规定/法律
20分前
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