張娜拉與她的男人們！tvN 浪漫喜劇《Oh My Baby》台詞排練照公開啦～

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「收視女王」張娜拉攜手《熱血祭司》高俊、《今生是第一次》朴秉恩、《意外發現的一天》鄭乾柱，小編一定要看爆他啊～！！！（不結婚只想生孩子，這個設定我喜歡）

tvN 公開了全新浪漫喜劇《Oh My Baby》的台詞排練現場照，主演張娜拉、高俊、朴秉恩、鄭乾柱終於同框，劇情設定也讓人非常期待。



《Oh My Baby》講述一個不想結婚只想生孩子的39歲單身女，和成為她「借種」目標的三個男人之間的愛情喜劇故事。



▼張娜拉飾演育兒雜誌《The Baby》的首席記者「張夏莉」，擁有15年資歷的編輯部第二把交椅，資深卻還未成為主編，也很難轉職，雖然找到了朝思暮想的丈夫人選，卻依舊單身了10年，正當她準備放棄愛情時，卻同時出現了三個男子向她靠近…。



▼高俊飾演單身主義者的攝影師「韓義尚」，熱愛自己的生活，任何時候都維持紳士風度，同時也是個輕蔑婚姻、討厭孩子的單身漢。



▼朴秉恩飾演多金的小兒科醫生「尹在英」，出生在富裕之家、頭腦很好，不用功讀書也能考到全校第一。



▼鄭乾柱飾演《The Baby》廣告組的新進社員「崔江」，平時他毫無惡意的話語和行為雖然會讓人發火，不經常生氣的人也會因他動怒，卻很有個人魅力。



新劇《Oh My Baby》由《Voice3》南基勳導演，與《魔女寶鑑》盧善才編劇合作，預計在5月首播。

（圖自：官方劇照）

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