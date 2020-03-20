张娜拉与她的男人们！tvN 浪漫喜剧《Oh My Baby》台词排练照公开啦～

「收视女王」张娜拉携手《热血祭司》高俊、《今生是第一次》朴秉恩、《意外发现的一天》郑干柱，小编一定要看爆他啊～！！！（不结婚只想生孩子，这个设定我喜欢）
tvN 公开了全新浪漫喜剧《Oh My Baby》的台词排练现场照，主演张娜拉、高俊、朴秉恩、郑干柱终於同框，剧情设定也让人非常期待。
《Oh My Baby》讲述一个不想结婚只想生孩子的39岁单身女，和成为她「借种」目标的三个男人之间的爱情喜剧故事。
▼张娜拉饰演育儿杂志《The Baby》的首席记者「张夏莉」，拥有15年资历的编辑部第二把交椅，资深却还未成为主编，也很难转职，虽然找到了朝思暮想的丈夫人选，却依旧单身了10年，正当她准备放弃爱情时，却同时出现了三个男子向她靠近…。
▼高俊饰演单身主义者的摄影师「韩义尚」，热爱自己的生活，任何时候都维持绅士风度，同时也是个轻蔑婚姻、讨厌孩子的单身汉。
▼朴秉恩饰演多金的小儿科医生「尹在英」，出生在富裕之家、头脑很好，不用功读书也能考到全校第一。
▼郑干柱饰演《The Baby》广告组的新进社员「崔江」，平时他毫无恶意的话语和行为虽然会让人发火，不经常生气的人也会因他动怒，却很有个人魅力。
新剧《Oh My Baby》由《Voice3》南基勋导演，与《魔女宝鉴》卢善才编剧合作，预计在5月首播。
（图自：官方剧照）
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