陸星材&黃正音新劇《雙甲路邊攤》確定5月20日開播！首張海報公開

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昨日，JTBC最新水木劇《雙甲路邊攤》宣佈將於5月20日正式開播，期待陸星材和黃正音的合作！

《雙甲路邊攤》是一部奇幻色彩的心理商談劇，個性粗糙的店主大嬸和單純的工讀生將進入客人的夢裡，幫客人解開心結。 最新公開的「開店海報」裡，背景是夜晚城市的點點燈火，雙甲路邊攤橘色的燈光、白綠條紋的「屋頂」讓人感到親切溫暖，也十分好奇掀開布帳的店內會是什麼模樣呢？ 門口的小黑板上寫著將在5月20日開門，讓人充滿期待：



「雙甲路邊攤」的名字含義是「你也是甲方，我也是甲方」，即是代替卑微的「乙方」們喊出「每個人都是甲方」，讓人好奇雙甲路邊攤將如何痛快淋漓地化解客人們心中的怨氣。

這部劇採用先拍後播方式製作，目前已經完成全部拍攝，正在進行後期製作，主演除了陸星材和黃正音之外還有崔元英、李準赫等等。

《雙甲路邊攤》的同名網漫目前仍在連載，獲得讀者10分滿分好評，還在2017年韓國漫畫大賞中獲得過優秀賞。 電視劇版由《職場之神》、《家人之間為何這樣》導演全昌根執導。

（圖源：JTBC，KSD）

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