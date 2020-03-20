陆星材&黄正音新剧《双甲路边摊》确定5月20日开播！首张海报公开
韩剧 2020年3月20日 星期五08:00 Sani
昨日，JTBC最新水木剧《双甲路边摊》宣布将於5月20日正式开播，期待陆星材和黄正音的合作！
《双甲路边摊》是一部奇幻色彩的心理商谈剧，个性粗糙的店主大婶和单纯的工读生将进入客人的梦里，帮客人解开心结。 最新公开的「开店海报」里，背景是夜晚城市的点点灯火，双甲路边摊橘色的灯光、白绿条纹的「屋顶」让人感到亲切温暖，也十分好奇掀开布帐的店内会是什么模样呢？ 门口的小黑板上写著将在5月20日开门，让人充满期待：
「双甲路边摊」的名字含义是「你也是甲方，我也是甲方」，即是代替卑微的「乙方」们喊出「每个人都是甲方」，让人好奇双甲路边摊将如何痛快淋漓地化解客人们心中的怨气。
这部剧采用先拍后播方式制作，目前已经完成全部拍摄，正在进行后期制作，主演除了陆星材和黄正音之外还有崔元英、李准赫等等。
《双甲路边摊》的同名网漫目前仍在连载，获得读者10分满分好评，还在2017年韩国漫画大赏中获得过优秀赏。 电视剧版由《职场之神》、《家人之间为何这样》导演全昌根执导。
（图源：JTBC，KSD）
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