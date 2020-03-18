儘管已經通過公司澄清…他又親上火線、通過直播表示：「我永遠是Super Junior的金希澈」
明星 2020年3月18日 星期三12:03 JiaJia
金希澈沒有退出Super Junior！金希澈沒有退出Super Junior！金希澈沒有退出Super Junior！（很重要，講三次） #題外話 #壽根叔的手機殼好搶眼XD
昨日（17日），「Label SJ」於下午表示：「金希澈仍然是Super Junior的成員，只是沒辦法站上舞台而已，依然會參與專輯拍攝和各種內容。」在16日播出的JTBC《77億的愛》中，希澈提及自己因腳傷無法參與組合活動。沒想到這段內容經剪輯播出後，引發部分觀眾誤會：「希澈已經退團」。
儘管已經通過公司澄清，希澈還是親上火線，通過直播、多次重申，甚至連標題都是：「這裡是Super Junior金希澈」。希澈表示，似乎有很長一段時間沒有提到組合了，那是因為自己無法跳舞的事情，已經以新聞的方式發出去了，成員們也很努力在活動。雖然自己還是成員之一，但如果老是提到，怕會造成「失禮」的情形。
偶爾會通過個人SNS與粉絲互動的希澈，早已經準備好一長串文字、準備上傳。但他後來沒這麼做，是因為他覺得應該要「親自」向大家說明，展現了他慎重的一面。
希澈提到，「刺激性」的新聞標題讓大家造成誤會，但他其實也有錯，沒有認知到這些話會被引申為什麼樣的內容。就算已經出道15年，對於自己所說的話，節目和新聞會如何呈現出來，掌握上依然覺得有難度，今後會更加小心謹慎。
他表示，Super Junior對自己而言，是相當自豪的存在。雖然也曾經擔心，自己成為組合的負擔。但不管誰說什麼，自己永遠是Super Junior的金希澈。只是因為現在的情況，要提到組合的名字，總覺得很抱歉。
（圖片、影片來源：Label SJ、김희철 KimHeeChul）
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