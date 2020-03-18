尽管已经通过公司澄清…他又亲上火线、通过直播表示：「我永远是Super Junior的金希澈」
明星 2020年3月18日 星期三12:03 JiaJia
金希澈没有退出Super Junior！金希澈没有退出Super Junior！金希澈没有退出Super Junior！（很重要，讲三次） #题外话 #寿根叔的手机壳好抢眼XD
昨日（17日），「Label SJ」於下午表示：「金希澈仍然是Super Junior的成员，只是没办法站上舞台而已，依然会参与专辑拍摄和各种内容。」在16日播出的JTBC《77亿的爱》中，希澈提及自己因脚伤无法参与组合活动。没想到这段内容经剪辑播出后，引发部分观众误会：「希澈已经退团」。
尽管已经通过公司澄清，希澈还是亲上火线，通过直播、多次重申，甚至连标题都是：「这里是Super Junior金希澈」。希澈表示，似乎有很长一段时间没有提到组合了，那是因为自己无法跳舞的事情，已经以新闻的方式发出去了，成员们也很努力在活动。虽然自己还是成员之一，但如果老是提到，怕会造成「失礼」的情形。
偶尔会通过个人SNS与粉丝互动的希澈，早已经准备好一长串文字、准备上传。但他后来没这么做，是因为他觉得应该要「亲自」向大家说明，展现了他慎重的一面。
希澈提到，「刺激性」的新闻标题让大家造成误会，但他其实也有错，没有认知到这些话会被引申为什么样的内容。就算已经出道15年，对於自己所说的话，节目和新闻会如何呈现出来，掌握上依然觉得有难度，今后会更加小心谨慎。
他表示，Super Junior对自己而言，是相当自豪的存在。虽然也曾经担心，自己成为组合的负担。但不管谁说什么，自己永远是Super Junior的金希澈。只是因为现在的情况，要提到组合的名字，总觉得很抱歉。
（图片、影片来源：Label SJ、김희철 KimHeeChul）
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