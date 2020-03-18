NU'EST跟Seventeen成為同學：一同入學漢陽大學未來人才教育院！
明星 2020年3月18日 星期三10:02 choyoung
NU'EST的金鍾炫、姜東昊、黃旼炫、崔珉起跟Seventeen的S.coups、淨漢要做同學啦～
日前據報道，Pledis娛樂旗下的愛豆：NU'EST當中的４名成員（金鍾炫、姜東昊、黃旼炫、崔珉起）和Seventeen當中的２名成員（S.coups、淨漢）已經於本月10日作為新生入學漢陽大學未來人才教育學院分銀行制實用音樂課程(KPOP)。
當天他們參與了朗讀新生入學的宣誓式，並向2020年新生發送了應援信，對因「新型冠狀病毒」疫情而取消了新生入學儀式表示遺憾。而Seventeen的隊長S.coups更坦率地表達：「希望以學生的身份，不是以藝人的身份參與學校的慶典及節日。」
在韓國，只有六所專門教育kpop的專科學院機構。因此，漢陽大學未來人才教育學院邀請了由策劃人高管領導的kpop課程教職員工，他們會發掘並培養了眾多明星，並與大型國內公司進行了生產學合作，以使其與現有機構脫穎而出，並使其成為準備明星（聲樂，舞蹈，作曲，表演，試聽技巧，演講，時尚，美麗等）都將得到體現。如果在漢陽大學未來人才教育學院獲得84個或以上的學分，將獲得漢陽大學頒發實用音樂學士學位。
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