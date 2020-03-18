NU'EST跟Seventeen成为同学：一同入学汉阳大学未来人才教育院！
明星 2020年3月18日 星期三10:02 choyoung
NU'EST的金钟炫、姜东昊、黄旼炫、崔珉起跟Seventeen的S.coups、净汉要做同学啦～
日前据报道，Pledis娱乐旗下的爱豆：NU'EST当中的４名成员（金钟炫、姜东昊、黄旼炫、崔珉起）和Seventeen当中的２名成员（S.coups、净汉）已经於本月10日作为新生入学汉阳大学未来人才教育学院分银行制实用音乐课程(KPOP)。
当天他们参与了朗读新生入学的宣誓式，并向2020年新生发送了应援信，对因「新型冠状病毒」疫情而取消了新生入学仪式表示遗憾。而Seventeen的队长S.coups更坦率地表达：「希望以学生的身份，不是以艺人的身份参与学校的庆典及节日。」
在韩国，只有六所专门教育kpop的专科学院机构。因此，汉阳大学未来人才教育学院邀请了由策划人高管领导的kpop课程教职员工，他们会发掘并培养了众多明星，并与大型国内公司进行了生产学合作，以使其与现有机构脱颖而出，并使其成为准备明星（声乐，舞蹈，作曲，表演，试听技巧，演讲，时尚，美丽等）都将得到体现。如果在汉阳大学未来人才教育学院获得84个或以上的学分，将获得汉阳大学颁发实用音乐学士学位。
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