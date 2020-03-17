拍摄《机智医生生活》不忘秀恩爱…郑敬淏往女友秀英《如实陈述》片场送去「牛排车」应援！
韩剧 2020年3月17日 星期二10:27 JiaJia
演艺圈情侣档――郑敬淏和秀英，分别有tvN《机智医生生活》和OCN《如实陈述》正在播出。 #牛排应援车好像是第一次见 #有没有两部都追的观众呢
已经恋爱8年的郑敬淏和秀英，感情依旧如初相识时般甜蜜，也时常可以看到他们通过各种管道「秀恩爱」，令人称羡。近日，郑敬淏就往女友在《如实陈述》的拍摄现场送去牛排应援车，秀英也通过个人SNS上传认证照，并留言：「满腹充电，努力奔跑」。
郑敬淏的新剧《机智医生生活》於上周四首播，并以平均收视率6.3%顺利启航。郑敬淏在剧中饰演胸部外科医生「金隽婠」，实力超群，个性却相当挑剔，不禁让人感到有些「倒胃口」。
而秀英主演电视剧《如实陈述》也获得不少剧迷关注，她在剧中饰演新人刑警「车秀英」，拥有瞬间超强记忆力，在感到紧张或害怕的情况下，能将所有发生的人、事、物和场景记下，如同照片般生动记忆的特殊能力。而该部电视剧将於本周播出大结局。
（图片来源：tvN、OCN）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻