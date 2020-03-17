《The King：永遠的君主》公開金高銀最新劇照！「與金銀淑作家再次合作，是我的榮幸」
韓劇 2020年3月17日 星期二09:37 JiaJia
將於下月（4月）首播的《The King：永遠的君主》，陸續公開主角李敏鎬、金高銀新劇照。一個是大韓帝國皇帝，另一個大韓民國刑警，兩人究竟會擦出什麼樣的火花呢？
將作為金土劇（週五、六）在SBS播出的《The King：永遠的君主》，是曾創作出《陽光先生》、《鬼怪》等熱門劇集的金銀淑編劇新作。官方陸續公開預告影片及角色劇照，引發海內、外劇迷關注。
這是個關於平行世界的故事：試圖關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝李袞（李敏鎬 飾），和文科型大韓民國刑警鄭太乙（金高銀 飾）展開跨越空間的合作，帶來悸動與刺痛並存的幻想浪漫劇。
昨日（16日），官方公開李敏鎬最新劇照，可以看到他威嚴、帥氣，散發出壓倒性的領袖魅力。
今日，則再公開金高銀最新劇照。除了李敏鎬繼《繼承者們》後與金銀淑作家合作，這也是金高銀繼《孤單又燦爛的神－鬼怪》，二次與金銀淑作家合作。金高銀表示：「與金銀淑作家再次合作，是我的榮幸。」
從劇照中可以看到，金高銀散發出滿滿的「霸氣」，表情相當認真，並且和犯人對峙著。此次，她將一人飾二角：大韓民國刑警鄭太乙與大韓帝國犯罪者露娜，為兩極端角色。她將如何詮釋，令觀眾們期待。
（圖片來源：SBS）
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