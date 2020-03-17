《The King：永远的君主》公开金高银最新剧照！「与金银淑作家再次合作，是我的荣幸」

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将於下月（4月）首播的《The King：永远的君主》，陆续公开主角李敏镐、金高银新剧照。一个是大韩帝国皇帝，另一个大韩民国刑警，两人究竟会擦出什么样的火花呢？



将作为金土剧（周五、六）在SBS播出的《The King：永远的君主》，是曾创作出《阳光先生》、《鬼怪》等热门剧集的金银淑编剧新作。官方陆续公开预告影片及角色剧照，引发海内、外剧迷关注。

这是个关於平行世界的故事：试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝李衮（李敏镐 饰），和文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰）展开跨越空间的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。







昨日（16日），官方公开李敏镐最新剧照，可以看到他威严、帅气，散发出压倒性的领袖魅力。









今日，则再公开金高银最新剧照。除了李敏镐继《继承者们》后与金银淑作家合作，这也是金高银继《孤单又灿烂的神－鬼怪》，二次与金银淑作家合作。金高银表示：「与金银淑作家再次合作，是我的荣幸。」

从剧照中可以看到，金高银散发出满满的「霸气」，表情相当认真，并且和犯人对峙著。此次，她将一人饰二角：大韩民国刑警郑太乙与大韩帝国犯罪者露娜，为两极端角色。她将如何诠释，令观众们期待。

（图片来源：SBS）

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