116公斤→79公斤...SJ神童在5個月成功減重37公斤，今日發文：「各位～我減肥完成了，變得非常健康！」
明星 2020年3月16日 星期一12:55 Yuan
去年（2019年）的10月，SJ神童自爆因為沒能控制住飲食導致體重飆升到116公斤，變胖了的他在跳舞時感到體力不足，還出現了高血壓、高血脂等健康問題，因此他決定要認真減肥，並找到了專門減肥企業。
今日（16日）他發了對比圖，並在IG寫下：「各位～我減肥完成了！免疫力也提升了，變得非常健康！可是...可怕的是...那時候真的是這樣嗎？想不起來了～這一次一定會為了保持住而努力的 #因為醫生勸告而開始減肥#37kg減重成功#腰圍減了9英吋#健康的減肥。」
神童也表示：「減重到79公斤後，看到有變化的自己感到非常幸福，所以經常自拍...幾乎每天都上傳到SNS上。特別的是，減肥成功之後我感覺我的健康變好了，整個冬天我都沒有感冒。減肥之前我的體脂肪是40，現在是13，減掉了27，內臟脂肪也減少了，健康指數從49到88。」
（延伸閱讀：SJ神童在3個月成功減重31公斤！上電台分享方法：「睡眠、飲食習慣很重要，我故意不運動！」）
更提到：「體重達到116公斤時，因爲腰圍是41英寸，所以買衣服時很不方便，穿起來也不覺得帥。但現在腰圍尺寸已經減少到32英寸，足足減少了9英寸，買衣服也很方便。」
不少網友看到也表示：「真的好勵志」、「現在門面是神童了嗎」、「能堅持下來真的很厲害」、「太帥了」、「瘦下來顏值也回來了」等等。
（圖：IG@earlyboysd）
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