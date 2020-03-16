116公斤→79公斤...SJ神童在5个月成功减重37公斤，今日发文：「各位～我减肥完成了，变得非常健康！」
明星 2020年3月16日 星期一12:55 Yuan
去年（2019年）的10月，SJ神童自爆因为没能控制住饮食导致体重飙升到116公斤，变胖了的他在跳舞时感到体力不足，还出现了高血压、高血脂等健康问题，因此他决定要认真减肥，并找到了专门减肥企业。
今日（16日）他发了对比图，并在IG写下：「各位～我减肥完成了！免疫力也提升了，变得非常健康！可是...可怕的是...那时候真的是这样吗？想不起来了～这一次一定会为了保持住而努力的 #因为医生劝告而开始减肥#37kg减重成功#腰围减了9英寸#健康的减肥。」
神童也表示：「减重到79公斤后，看到有变化的自己感到非常幸福，所以经常自拍...几乎每天都上传到SNS上。特别的是，减肥成功之后我感觉我的健康变好了，整个冬天我都没有感冒。减肥之前我的体脂肪是40，现在是13，减掉了27，内脏脂肪也减少了，健康指数从49到88。」
（延伸阅读：SJ神童在3个月成功减重31公斤！上电台分享方法：「睡眠、饮食习惯很重要，我故意不运动！」）
更提到：「体重达到116公斤时，因爲腰围是41英寸，所以买衣服时很不方便，穿起来也不觉得帅。但现在腰围尺寸已经减少到32英寸，足足减少了9英寸，买衣服也很方便。」
不少网友看到也表示：「真的好励志」、「现在门面是神童了吗」、「能坚持下来真的很厉害」、「太帅了」、「瘦下来颜值也回来了」等等。
（图：IG@earlyboysd）
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