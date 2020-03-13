他們被稱為「中小型企業的奇蹟」！盤點從小企業走出的大組合 軍裝Bye、Bye！《愛的迫降》「北韓F4」楊慶元、李新英、劉秀彬、唐俊尚合體拍畫報 《合約友情》公開李新英、申承浩、金素慧三人海報！下月（4月）6日首播 姜河那、姜素拉、千玗嬉、李雪將主演新電影《雨和你的故事》！還記得誰和誰合作過哪些作品嗎？ 學生妹變小淑女！ 金惠奫經IU造型師之手展現女神級魅力 《Born Again》公開張基龍、陳世娫、李洙赫劇照！下月（4月）20日首播 【武漢肺炎．COVID-19】韓國男子把錢放入微波爐裡消毒！打開一看全糊了 AOA酉奈＆N.Flying承協、宰鉉等主演網劇《Big Picture House》第二波海報跟角色單人照公開！ 【有片】草娥退團AOA近3年婚禮上現身！一開口就讓粉絲淚奔：你幸福就好～

在K-pop市場被「三大企業」牢牢掌控的時代突圍而出真的是非常不容易的事情！

所謂「中小型企業的奇跡」，指的是在「三大企業（SM、JYP、YG）」掌握K-pop市場的時期，其他中小型演藝企劃公司推出的發展得很好的組合，其中第一個就是BEAST。 當然三大企業也有曾經是小企業的時期，但「中小型企業的奇跡」這一說法就是從BEAST開始的。

其中拿過大賞的組合

BEAST，即是現在的HIGHLIGHT，曾獲得2011年Melon Music Awards的大賞「年度藝人」等：



BTS防彈少年團，多次獲得Golden Disk Awards的唱片大賞和音源大賞，以及首爾歌謠大賞、Asia Artist Awards、Soribada Best K-Music Awards的多個大賞。



SEVENTEEN：



MAMAMOO：



===========================

目前因為服兵役而處於空白期的組合

除了HIGHLIGHT之外，還有INFINITE：



Block B：



B1A4：



===========================

已解散的組合

4Minute：



Secret：



SISTAR：



===========================

成員簽約了不同公司但並沒有宣佈解散的組合

After School：



Girl’s Day：



EXID：



（圖源：各所屬社）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞