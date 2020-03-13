他們被稱為「中小型企業的奇蹟」！盤點從小企業走出的大組合

在K-pop市場被「三大企業」牢牢掌控的時代突圍而出真的是非常不容易的事情！
所謂「中小型企業的奇跡」，指的是在「三大企業（SM、JYP、YG）」掌握K-pop市場的時期，其他中小型演藝企劃公司推出的發展得很好的組合，其中第一個就是BEAST。 當然三大企業也有曾經是小企業的時期，但「中小型企業的奇跡」這一說法就是從BEAST開始的。
其中拿過大賞的組合
BEAST，即是現在的HIGHLIGHT，曾獲得2011年Melon Music Awards的大賞「年度藝人」等：
BTS防彈少年團，多次獲得Golden Disk Awards的唱片大賞和音源大賞，以及首爾歌謠大賞、Asia Artist Awards、Soribada Best K-Music Awards的多個大賞。
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目前因為服兵役而處於空白期的組合
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已解散的組合
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成員簽約了不同公司但並沒有宣佈解散的組合
（圖源：各所屬社）
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