他们被称为「中小型企业的奇迹」！盘点从小企业走出的大组合

他们被称为「中小型企业的奇迹」！盘点从小企业走出的大组合

KPOP   2020年3月13日   星期五08:15   Sani   2

在K-pop市场被「三大企业」牢牢掌控的时代突围而出真的是非常不容易的事情！

所谓「中小型企业的奇迹」，指的是在「三大企业（SM、JYP、YG）」掌握K-pop市场的时期，其他中小型演艺企划公司推出的发展得很好的组合，其中第一个就是BEAST。 当然三大企业也有曾经是小企业的时期，但「中小型企业的奇迹」这一说法就是从BEAST开始的。

其中拿过大赏的组合

BEAST，即是现在的HIGHLIGHT，曾获得2011年Melon Music Awards的大赏「年度艺人」等：

BTS防弹少年团，多次获得Golden Disk Awards的唱片大赏和音源大赏，以及首尔歌谣大赏、Asia Artist Awards、Soribada Best K-Music Awards的多个大赏。

SEVENTEEN：

MAMAMOO：

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目前因为服兵役而处於空白期的组合

除了HIGHLIGHT之外，还有INFINITE：

Block B：

B1A4：

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已解散的组合

4Minute：

Secret：

SISTAR：

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成员签约了不同公司但并没有宣布解散的组合

After School：

Girl’s Day：

EXID：

（图源：各所属社）

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留言/评论
  • 林佑姿
    有實力 不是奇蹟 靠努力而來的
    1小时前
  • Jy Si Shien
    Beast X Highlight 永远是骄傲
    1小时前
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