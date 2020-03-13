他们被称为「中小型企业的奇迹」！盘点从小企业走出的大组合 《合约友情》公开李新英、申承浩、金素慧三人海报！下月（4月）6日首播 姜河那、姜素拉、千玗嬉、李雪将主演新电影《雨和你的故事》！还记得谁和谁合作过哪些作品吗？ 学生妹变小淑女！ 金惠奫经IU造型师之手展现女神级魅力 《Born Again》公开张基龙、陈世娫、李洙赫剧照！下月（4月）20日首播 【武汉肺炎．COVID-19】韩国男子把钱放入微波炉里消毒！打开一看全糊了 AOA酉奈＆N.Flying承协、宰铉等主演网剧《Big Picture House》第二波海报跟角色单人照公开！ 【有片】草娥退团AOA近3年婚礼上现身！一开口就让粉丝泪奔：你幸福就好～

在K-pop市场被「三大企业」牢牢掌控的时代突围而出真的是非常不容易的事情！

所谓「中小型企业的奇迹」，指的是在「三大企业（SM、JYP、YG）」掌握K-pop市场的时期，其他中小型演艺企划公司推出的发展得很好的组合，其中第一个就是BEAST。 当然三大企业也有曾经是小企业的时期，但「中小型企业的奇迹」这一说法就是从BEAST开始的。

其中拿过大赏的组合

BEAST，即是现在的HIGHLIGHT，曾获得2011年Melon Music Awards的大赏「年度艺人」等：



BTS防弹少年团，多次获得Golden Disk Awards的唱片大赏和音源大赏，以及首尔歌谣大赏、Asia Artist Awards、Soribada Best K-Music Awards的多个大赏。



SEVENTEEN：



MAMAMOO：



===========================

目前因为服兵役而处於空白期的组合

除了HIGHLIGHT之外，还有INFINITE：



Block B：



B1A4：



===========================

已解散的组合

4Minute：



Secret：



SISTAR：



===========================

成员签约了不同公司但并没有宣布解散的组合

After School：



Girl’s Day：



EXID：



（图源：各所属社）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻