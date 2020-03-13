韓國全民都在DIY的「400次咖啡」到底是什麼？步驟超簡單顏值還高～

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一眾愛豆都在最近直播弄來喝，連金英光都忍不住大讚「太好喝了」！

韓國人對咖啡有種著了魔的熱情，他們人均咖啡消耗量大約是每天2杯，除了滿大街四處可見的各種咖啡店之外，不少人也喜歡在家自己煮咖啡，最近一款名為焦糖奶蓋的咖啡風靡整個韓國，全國民都在做。

焦糖奶蓋咖啡突然火爆起來全是因為綜藝節目《便利店餐廳》，嘉賓丁一宇等人造訪了位於中國澳門的一家老店，其中最出名的就是這杯咖啡了。 焦糖奶蓋咖啡又稱「400次咖啡」，就是因為上面那層奶蓋需要手動攪打400次才能出現綿密如雲朵般的狀態和口感。

雖然我們學不到澳門老店的精華，但依舊可以模仿。 只需準備即溶咖啡、糖、溫水、牛奶和冰塊即可。 即溶咖啡、糖和水按照1：1：1的比例（比如2勺咖啡粉、2勺砂糖、2勺溫水）放入杯中，然後開啟瘋狂手動攪拌模式，直到融合物變成粘稠綿密的厚奶油狀，而想要達到這種狀態就需要大力攪拌400次以上！！！



然後再乾淨的透明杯中放入少許冰塊，倒入牛奶，最後將奶蓋輕輕放在咖啡上，稍作調整，一杯高顏值、分層清晰的焦糖奶蓋咖啡就大功告成了。 如果用的是即溶美式咖啡的話，味道就是濃郁的咖啡苦香味。 換做其他味道的即溶咖啡粉的話甜度上稍有差異，完全可以按照自己的喜好來調整。



看看網友們心情勞動的結果，顏值真的不是一般高啊，看得小編也非常想要嘗試看看。 400次的手動攪拌應該可以換成電動攪拌器吧~~~



焦糖奶蓋咖啡也讓不少愛豆深陷其中，ONF的E-TION、SF9的在允等都親自嘗試。 就連金英光也沒能逃過它的魅力，大讚「太好喝了」



一起跟著丁一宇和美食達人來做做看吧~



「圖：NAVER TV/nom nom nom、IG/warmgreytail 、simuni33、10_jin_young、sh_oo41」

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