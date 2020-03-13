韩国全民都在DIY的「400次咖啡」到底是什么？步骤超简单颜值还高～

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一众爱豆都在最近直播弄来喝，连金英光都忍不住大赞「太好喝了」！

韩国人对咖啡有种著了魔的热情，他们人均咖啡消耗量大约是每天2杯，除了满大街四处可见的各种咖啡店之外，不少人也喜欢在家自己煮咖啡，最近一款名为焦糖奶盖的咖啡风靡整个韩国，全国民都在做。

焦糖奶盖咖啡突然火爆起来全是因为综艺节目《便利店餐厅》，嘉宾丁一宇等人造访了位於中国澳门的一家老店，其中最出名的就是这杯咖啡了。 焦糖奶盖咖啡又称「400次咖啡」，就是因为上面那层奶盖需要手动搅打400次才能出现绵密如云朵般的状态和口感。

虽然我们学不到澳门老店的精华，但依旧可以模仿。 只需准备即溶咖啡、糖、温水、牛奶和冰块即可。 即溶咖啡、糖和水按照1：1：1的比例（比如2勺咖啡粉、2勺砂糖、2勺温水）放入杯中，然后开启疯狂手动搅拌模式，直到融合物变成粘稠绵密的厚奶油状，而想要达到这种状态就需要大力搅拌400次以上！！！



然后再干净的透明杯中放入少许冰块，倒入牛奶，最后将奶盖轻轻放在咖啡上，稍作调整，一杯高颜值、分层清晰的焦糖奶盖咖啡就大功告成了。 如果用的是即溶美式咖啡的话，味道就是浓郁的咖啡苦香味。 换做其他味道的即溶咖啡粉的话甜度上稍有差异，完全可以按照自己的喜好来调整。



看看网友们心情劳动的结果，颜值真的不是一般高啊，看得小编也非常想要尝试看看。 400次的手动搅拌应该可以换成电动搅拌器吧~~~



焦糖奶盖咖啡也让不少爱豆深陷其中，ONF的E-TION、SF9的在允等都亲自尝试。 就连金英光也没能逃过它的魅力，大赞「太好喝了」



一起跟著丁一宇和美食达人来做做看吧~



「图：NAVER TV/nom nom nom、IG/warmgreytail 、simuni33、10_jin_young、sh_oo41」

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