「BIGBANG回歸舞台」美國Goachella音樂節因疫情延期至10月舉辦

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BIGBANG原計劃4月參加美國Coachella音樂節並帶來表演，目前因為肺炎疫情影響，音樂節主辦方決定延期到10月舉辦，看來BIGBANG的出演也只能一併延後。

Coachella Valley Music and Arts Festival是每年在加州舉辦的大型音樂藝術節，昨日據美國媒體報導，因為擔心疫情影響，主辦方已經決定將活動日程從原本的4月10~12日、17~19日延後到10月9~11和16~18日。

BIGBANG去年全員兵役退伍，原本計畫在4月10日和17日登上Coachella音樂節舞台帶來時隔3年之久的合體演出，也是去年勝利退團之後四人組形式的第一次演出，因而受到各國歌迷的關注。



隨著Coachella延期，BIGBANG的回歸舞台也只得延後，但不排除BIGBANG在10月之前通過其他舞台回歸的可能性，只是受到疫情影響，上半年回歸存在一定困難。

目前新冠肺炎在美國快速擴散，而Coachella音樂節又是一個年均吸引25萬人聚集的大型盛會，今年更有Rage Against the Machine、Travis Scott、Frank Ocean等極具號召力的音樂人參加， 更令當地居民感到十分不安，本月初還有人在網上請願取消音樂節，而原計劃在本月舉辦的藝術節SXSW則已經宣佈取消。





（图源：YG，Coachella官網）

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