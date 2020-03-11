「BIGBANG回归舞台」美国Goachella音乐节因疫情延期至10月举办

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BIGBANG原计划4月参加美国Coachella音乐节并带来表演，目前因为肺炎疫情影响，音乐节主办方决定延期到10月举办，看来BIGBANG的出演也只能一并延后。

Coachella Valley Music and Arts Festival是每年在加州举办的大型音乐艺术节，昨日据美国媒体报导，因为担心疫情影响，主办方已经决定将活动日程从原本的4月10~12日、17~19日延后到10月9~11和16~18日。

BIGBANG去年全员兵役退伍，原本计画在4月10日和17日登上Coachella音乐节舞台带来时隔3年之久的合体演出，也是去年胜利退团之后四人组形式的第一次演出，因而受到各国歌迷的关注。



随著Coachella延期，BIGBANG的回归舞台也只得延后，但不排除BIGBANG在10月之前通过其他舞台回归的可能性，只是受到疫情影响，上半年回归存在一定困难。

目前新冠肺炎在美国快速扩散，而Coachella音乐节又是一个年均吸引25万人聚集的大型盛会，今年更有Rage Against the Machine、Travis Scott、Frank Ocean等极具号召力的音乐人参加， 更令当地居民感到十分不安，本月初还有人在网上请愿取消音乐节，而原计划在本月举办的艺术节SXSW则已经宣布取消。





（图源：YG，Coachella官网）

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