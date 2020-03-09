偶像持續出力 伯賢、Hoshi、雪炫紛捐款對抗 COVID-19！
明星 2020年3月9日 星期一14:59 施乃琪
面對棘手的肺炎疫情，各國都努力著手對抗，最近又有三位偶像紛紛捐出鉅款來為忙於防疫的眾人雪中送炭！
希望之橋災害救援協會今天透露，EXO 成員伯賢最近為捐出了 5000 萬韓元，並表示希望能用來資助自主隔離者購買生活必需品、衛生用品，並未醫療人員添購防護道具等災難預防用品。
而 AOA 的雪炫也為該協會捐出了 5000 萬韓元，並表示：「看到報導說有許多爺爺奶奶、小朋友因受感染而痛苦，我覺得很心動，請把這些錢用來幫助深陷災難危機裡的家庭，也希望能為全國的醫療團隊、防疫相關人士帶來一點幫助。」
SEVENTEEN 的 Hoshi 同樣在今天向該協會捐出 5000 萬韓元，並透過經紀公司 Pledis Entertainment 表示希望能協助防止肺炎疫情擴，同時幫助大眾克服當前的危機！
（照片或影片來源：SM Entertainment、sh_9513、Pledis Entertainment、TVDaily）
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