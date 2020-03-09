偶像持续出力 伯贤、Hoshi、雪炫纷捐款对抗 COVID-19！
明星 2020年3月9日 星期一14:59 施乃琪
面对棘手的肺炎疫情，各国都努力著手对抗，最近又有三位偶像纷纷捐出巨款来为忙於防疫的众人雪中送炭！
希望之桥灾害救援协会今天透露，EXO 成员伯贤最近为捐出了 5000 万韩元，并表示希望能用来资助自主隔离者购买生活必需品、卫生用品，并未医疗人员添购防护道具等灾难预防用品。
而 AOA 的雪炫也为该协会捐出了 5000 万韩元，并表示：「看到报导说有许多爷爷奶奶、小朋友因受感染而痛苦，我觉得很心动，请把这些钱用来帮助深陷灾难危机里的家庭，也希望能为全国的医疗团队、防疫相关人士带来一点帮助。」
SEVENTEEN 的 Hoshi 同样在今天向该协会捐出 5000 万韩元，并透过经纪公司 Pledis Entertainment 表示希望能协助防止肺炎疫情扩，同时帮助大众克服当前的危机！
（照片或影片来源：SM Entertainment、sh_9513、Pledis Entertainment、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论