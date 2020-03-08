SJ蟬聯臺灣KKBOX韓語專輯週榜122週一位！銀赫SNS直播多次表示：「謝謝老婆～」
有跟到直播的ELF們，應該都感到很欣慰吧～ #SuperJunior #銀赫
燒酒啤酒比不上SUJU百週！去年（2019年）10月，成員們紛紛在SNS致謝「臺灣老婆」。因為，他們曾在2010年至2012年間，以《美人啊》、《Mr.Simple》和《Sexy, Free & Single》在臺灣「KKBOX」創下連續121週「第一」的紀錄。
而正規八輯《PLAY》和改版專輯《REPLAY》，讓第二個「100週」出現。接下來還「交棒」給正規九輯《Time_Slip》和改版專輯《TIMELESS》，達成122週一位的紀錄，超越先前121週的成績。
聽聞好消息的成員們紛紛通過各種管道向臺灣ELF表達感謝，銀赫也久違通過SNS直播，多次表示：「謝謝老婆（中文）」，讓粉絲們感到相當欣慰。後來，銀赫也提到身邊的成員們紛紛兼職當「YouTuber」，自己也一直在準備一些東西，原本打算在生日（4月4日）當天公開，但受疫情影響，有可能會延後。
他還提到，若是要當直播主，應該會同時準備YouTube和bilbili（考慮到中國粉絲們在地域上有些限制）。內容會和「舞蹈」有關，這也讓粉絲們感到好奇與期待。
（圖片來源：SMTOWN、SNS）
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