SJ蝉联台湾KKBOX韩语专辑周榜122周一位！银赫SNS直播多次表示：「谢谢老婆～」
有跟到直播的ELF们，应该都感到很欣慰吧～ #SuperJunior #银赫
烧酒啤酒比不上SUJU百周！去年（2019年）10月，成员们纷纷在SNS致谢「台湾老婆」。因为，他们曾在2010年至2012年间，以《美人啊》、《Mr.Simple》和《Sexy, Free & Single》在台湾「KKBOX」创下连续121周「第一」的纪录。
而正规八辑《PLAY》和改版专辑《REPLAY》，让第二个「100周」出现。接下来还「交棒」给正规九辑《Time_Slip》和改版专辑《TIMELESS》，达成122周一位的纪录，超越先前121周的成绩。
听闻好消息的成员们纷纷通过各种管道向台湾ELF表达感谢，银赫也久违通过SNS直播，多次表示：「谢谢老婆（中文）」，让粉丝们感到相当欣慰。后来，银赫也提到身边的成员们纷纷兼职当「YouTuber」，自己也一直在准备一些东西，原本打算在生日（4月4日）当天公开，但受疫情影响，有可能会延后。
他还提到，若是要当直播主，应该会同时准备YouTube和bilbili（考虑到中国粉丝们在地域上有些限制）。内容会和「舞蹈」有关，这也让粉丝们感到好奇与期待。
（图片来源：SMTOWN、SNS）
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