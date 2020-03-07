NCT 127 新專輯預購量破自身紀錄 奪 32 國 iTunes 專輯榜冠軍！ 少女時代當然這種class！孝淵仁川海景豪宅首次公開 太妍最新預告片出爐！甜蜜繽紛引發期待 EXO SUHO首張SOLO專輯《Self-Portrait（自畫像）》與「梵谷」有關？發行日也極具意義！ 受 COVID-19 影響 《KCON Japan 2020》宣告延期 超人氣碳酸飲料Milkis與Kakao Friends合作啦！推出了「粉紅蘇打」特別版，包裝真的超可愛！ 下週三（11日）首播！俞承豪X李世榮《Memorist》值得期待的理由是？ 【K社韓文小百科】韓國爆笑中文翻譯！「安全意識記心中」不小心竟然成了19禁XD 【延南洞美食】GRAIN：客製化自己的早午餐！ 《The King：永遠的君主》公開李敏鎬、金高銀、禹棹煥等人定裝照和人物關係圖！期待4月播出！ 《梨泰院CLASS》朴敘俊傷透金多美的心！今晚（7日）的「甜夜」將迎來大危機？ 去不了公演沒關係 白藝潾線上直播唱給全球聽！ CNBLUE敏赫將於本月（3月）19日退伍！SJ東海之個人SNS分享其近況照 就是今晚！Crush 演唱《梨泰院 CLASS》OST 公開在即 「有令你都想買一個嗎？」韓國DAISO推5000韓幣掃地機器人，設計還超萌！ 驚悚！現在主婦們超愛用的空氣炸鍋竟然也不健康，致癌物超標 【武漢肺炎． COVID-19】新天地教會再遭退款！繼大邱市之後，「愛之果實」也決定退還120億捐款 KAKAO FRIENDS再次踏足時尚界：這次要跟STAYREAL聯乘了！ 「真正的閃閃惹人愛～」IU＆泫雅＆Rosé＆吳漣序都在用的「迪士尼手機殼」♥ 現實中根本是另一人！《梨泰院CLASS》飾演反派「張根源」的安普賢暖男日常♥

留言/評論