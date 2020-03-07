CNBLUE敏赫將於本月（3月）19日退伍！SJ東海之個人SNS分享其近況照
明星 2020年3月7日 星期六10:13 JiaJia
因10年前一起出演過電視劇《沒關係，爸爸的女兒》，Super Junior東海、CNBLUE敏赫結為好友。本月（3月）19日，敏赫即將退伍，東海則於昨日（6日）分享與他的近況照。
CNBLUE正信和敏赫分別在退伍前於本月3日、4日進行年末休假。因此兩人可在19日現役期滿退伍前，不用返回部隊、直接退伍。這與韓國國防部發佈的「新冠肺炎（COVID-19）」方針有關：官方決定，從上月22日開始，控制全體軍人休假、外出、探視，若即將退伍的軍人處於年末休假期間，則不用返回部隊、直接退伍。
昨日（6日），Super Junior東海就於個人SNS分享與敏赫的合照，並留言：「Almost finish military service CN Blue MH congratulations」，兩人應該就是在東海與哥哥合開的咖啡廳「Haru & Oneday」見面。
2018年，在敏赫正式入伍前，東海也於個人SNS公開合照，願弟弟順順利利、健健康康。兩人於2010年通過SBS電視劇《沒關係，爸爸的女兒》結識，並成為好友。
（圖片來源：SNS）
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