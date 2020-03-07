CNBLUE敏赫将於本月（3月）19日退伍！SJ东海之个人SNS分享其近况照
明星 2020年3月7日 星期六10:13 JiaJia
因10年前一起出演过电视剧《没关系，爸爸的女儿》，Super Junior东海、CNBLUE敏赫结为好友。本月（3月）19日，敏赫即将退伍，东海则於昨日（6日）分享与他的近况照。
CNBLUE正信和敏赫分别在退伍前於本月3日、4日进行年末休假。因此两人可在19日现役期满退伍前，不用返回部队、直接退伍。这与韩国国防部发布的「新冠肺炎（COVID-19）」方针有关：官方决定，从上月22日开始，控制全体军人休假、外出、探视，若即将退伍的军人处於年末休假期间，则不用返回部队、直接退伍。
昨日（6日），Super Junior东海就於个人SNS分享与敏赫的合照，并留言：「Almost finish military service CN Blue MH congratulations」，两人应该就是在东海与哥哥合开的咖啡厅「Haru & Oneday」见面。
2018年，在敏赫正式入伍前，东海也於个人SNS公开合照，愿弟弟顺顺利利、健健康康。两人於2010年通过SBS电视剧《没关系，爸爸的女儿》结识，并成为好友。
（图片来源：SNS）
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