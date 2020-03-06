【武漢肺炎．COVID-19】大邱市拒絕新天地教100億韓元捐款！市長：「應該做的不是交錢，而是積極協助防疫工作」
生活 2020年3月6日 星期五15:30 Yuan
韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，確診患者中有大約60％患者與新天地教會有關，使得這一教會成為眾矢之的。
5日，新天地教宣布：「對於教內出現多例確診病例深感愧疚，將全力組織人力物力提供支援。並向社會福祉共同募捐中央會、大邱分會捐款20億和100韓元，希望疫情早日平息，願患者早日康復。」
今日，大邱市長權泳臻在例行記者會上表示：「拒絕新天地教會的100億韓元捐款，新天地教會、李萬熙會長現在應該做的不是交錢，而是積極協助政府、大邱市的防疫工作。」
權泳臻提到：「一部分的新天地教徒仍拒絕新冠肺炎的檢查和治療，從昨天開始，確診的大部分教徒因各種理由拒絕進入生活治療中心。即使給教徒們把居家隔離的時間延長了5天，他們仍然有意拒絕診斷和檢查。因此，給防疫工作帶來巨大的混亂，明顯是在妨礙防疫工作。因為各位，浪費了社會很多資源，還給國民們造成了不安。」
他也要求還沒有接受新冠肺炎檢查的新天地教徒們（約有1768人）趕緊接受檢查，並說道：「如果李萬熙會長對國民還有一點歉意的話，就應該要積極協助。」
（圖：MBCNEWS）
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