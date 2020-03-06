【武汉肺炎．COVID-19】大邱市拒绝新天地教100亿韩元捐款！市长：「应该做的不是交钱，而是积极协助防疫工作」
生活 2020年3月6日 星期五15:30 Yuan
韩国新冠肺炎（COVID-19）疫情扩散，确诊患者中有大约60％患者与新天地教会有关，使得这一教会成为众矢之的。
5日，新天地教宣布：「对於教内出现多例确诊病例深感愧疚，将全力组织人力物力提供支援。并向社会福祉共同募捐中央会、大邱分会捐款20亿和100韩元，希望疫情早日平息，愿患者早日康复。」
今日，大邱市长权泳臻在例行记者会上表示：「拒绝新天地教会的100亿韩元捐款，新天地教会、李万熙会长现在应该做的不是交钱，而是积极协助政府、大邱市的防疫工作。」
权泳臻提到：「一部分的新天地教徒仍拒绝新冠肺炎的检查和治疗，从昨天开始，确诊的大部分教徒因各种理由拒绝进入生活治疗中心。即使给教徒们把居家隔离的时间延长了5天，他们仍然有意拒绝诊断和检查。因此，给防疫工作带来巨大的混乱，明显是在妨碍防疫工作。因为各位，浪费了社会很多资源，还给国民们造成了不安。」
他也要求还没有接受新冠肺炎检查的新天地教徒们（约有1768人）赶紧接受检查，并说道：「如果李万熙会长对国民还有一点歉意的话，就应该要积极协助。」
（图：MBCNEWS）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论