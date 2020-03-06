BTS防彈少年團奪一位，安可舞台換上「指壓拖鞋」帶來表演！柾國：「得跳舞才行！這個不是得跳舞嗎？」
KPOP 2020年3月6日 星期五13:55 Yuan
BTS防彈少年團在5日的《M Countdown》中獲得了一位，在安可舞台時他們也穿上了「指壓拖鞋」帶來了表演。
一開始成員們都只是唱歌，柾國就在一旁說道：「得跳舞，得跳舞才行！這個不是得跳舞嗎？」RM就說：「對～來跳舞吧！」結果幾位成員的臉變了，SUGA也喊：「好痛啊！」RM還趁別的成員在唱時，偷脫了鞋：「現在健康正在變好呢！」
結束舞台時，成員們也對粉絲們說了話。V：「阿米愛你們！」RM：「我們沒事的。」Jimin：「會更加努力的，真心感謝大家。」柾國：「大家請好好保重健康，非常感謝。」SUGA：「真的好痛啊！沒有辦法...健康是最棒的。」而工作人員幫他們準備了拖鞋，RM就這樣換了拖鞋下台，把舞台鞋留在那（笑）！
這次帶著正規專輯《Map of the Soul: 7》回歸的防彈少年團，不斷地突破自己的紀錄，目前《ON》也拿到第五個一位。
（圖：Youtube@M2、推特＠bts_bighit）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論